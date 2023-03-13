إطلاق ورش عمل في القاهرة لتطبيق قانون المحال.. جهة واحدة تصدر الترخيص

تواصل محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، العمل على تفعيل وتطبيق قانون المحال، والتوعية والتعريف بقانون المحال الجديد، وكيفية استخراج ترخيص محل أو نشاط تجاري.

ونظّم حي شرق مدينة نصر في محافظة القاهرة، ورشة عمل لتبسيط إجراءات وطرق تراخيص المحال التجارية الجديدة، وفق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، وكيفية تعريف المواطنين وأصحاب المحلات بالتيسيرات التى أقرها القانون الجديد للحصول على التراخيص، وعقدت ورشة عمل بحضور العميد الدكتور ياسر بهي الدين، رئيس الإدارة المركزية للمراكز التكنولوجية، ونظّم المعلومات في محافظة القاهرة، والمهندس محمد عامر، مدير إدارة الساحات ورئيس الإدارة المركزية للتراخيص بمحافظة القاهرة، والمهندسة مني البطراوي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز التكنولوجية ودكتور إبراهيم السيد، مندوب لجنة وزارة التخطيط والتنمية ومساعد مدير المشروع ميكنة خدمات المحليات، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينة نصر ومديري الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري مراكز التراخيص للتعرف على المستجدات.

وأكد المشاركون في الورشة أنّ قانون المحال يهدف إلى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية في تقنين وضع الأنشطة التجارية، وعددها 316 نشاطا، والتعامل الرسمي عليها ودمجها في اقتصاد الدولة، وتحديد مدة ترخيص المحل التجاري.

وشددت الورشة على أهمية التأكيد على القائمين على سرعة تلقي الطلبات وإصدار تراخيص المحلات بتوضيح كل التيسيرات التى منحها القانون لأصحاب المحلات لتقنين الوضع دون أي عراقيل، وأن يجرى التعامل مع جهة واحدة في إصدار الرخصة وليس جهات متعددة كما كان في السابق، وهو مركز إصدار التراخيص، وتحديد مدة إصدار التراخيص إذا استوفت كل الاشتراطات والأوراق المطلوبة في غضون 90 يوما على الأكثر، مع تحديد الرسوم المحددة لاستخراج رخصة أي نشاط تجاري، وعدم ترك أي باب للاجتهاد مع مراعاة البعد الاجتماعي والمساحة وطبيعة المكان ونوع النشاط، كما أتاح القانون للمحال المخالفة أو الموجودة في مبانٍ مخالفة استصدار ترخيص مؤقت لحين تقنين الوضع.