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بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

كتب:

وكالات
11:48 ص | السبت 20 مايو 2023
بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين

هاجمت زوارق بحرية تابعة لقوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح، وفق تقرير نشر عبر وكالة الأنبا الفلسطينية «وفا».

بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص على الصيادين 

وأفاد مراسل «وفا»، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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بقلم وكالات