«الشباب» تعلن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح.. مرتبة مجزية وحوافز أسبوعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب متمثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة كواليتي ماستر (مطاعم فافيلا وفلالوكا).

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقديم والذهاب إلى اليوم التوظيفي المفتوح على عنوان: مول بلازا 34 الشيخ زايد الجيزة أقرب علامة مميزة ماركيت فريش فود بعد مستشفى روي اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءا للوظائف الأتية:

1. كابتن صالة

2. ويتر

3. شيف سخن إنترناشيونال

4. شيف قلاية

5. شيف بيتزا

6. استيوارد

7. هاويس صالة‏

مكان العمل: الشيخ زايد – الساحل الشمالي

الشروط المشتركة

الحصول على مؤهل متوسط

خبرة في مجال المطاعم

أقصى حد للسن= 40 سنة

موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق

راتب مجزي

حوافز أسبوعية وشهرية

وجبة يوميا

شيفت ثابت من 1 إلى 8 مساءا

يوم إجازة أسبوعيا

تأمين طبي واجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان المذكور أعلاه.