ملتقى لتوفير فرص العمل للشباب بالجيزة.. نوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، ملتقى توظيفيا بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم الشهيرة يوم الأحد المقبل الموافق 7 من شهر مايو الجاري 2023 بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور عن نوعية الوظائف التي سيعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بحضور مسؤول الموارد البشرية بأحد المطاعم الشهيرة كالتالي..

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

** مدير مطعم – مساعد مدير مطعم – مشرف مطعم

السن : 40 عاما

الخبرة: شرط الخبرة في مجال الفاست فودز

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

** عضو فريق – طباخ – ويتر – كول سنتر

- السن : اقصي سن 35 عاما

- الخبرة : خبرة وبدون

مميزات العمل لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة مميزات العمل للوظائف التي اعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بحضور مسؤول الموارد البشرية بسلسلة المطاعم الشهيرة كالتالي «تأمين اجتماعي – تأمين صحي – تأمين على الحياة – حوافز شهرية – تبس فري – عقد عمل – فرص للترقيات على الوظائف الإدارية – التدريب علي سيستم المطعم العالمي – سكن للمغتربين – زي موحد».

مكان حضور المتقدمين لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة مواعيد حضور المتقدمين للراغبين في شغل وظائف الملتقى التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي الدور الثاني يوم الأحد المقبل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».