العثور على جثة شخص داخل شقته بالمنوفية.. والتحريات: شبهة جنائية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظف بالمعاش داخل شقته بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وتم التحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

تفاصيل العثور على جثة شخص في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلي إبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة داخل أحد المنازل بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وبالانتقاب والفحص من قوة أمنية بمركز الشرطة تبين وجود جثة داخل أحد الشقق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

جريمة قتل لشخص داخل منزله بالباجور

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد العثور علي جثة شخص بالمعاش داخل منزله بدائرة المركز، حيث تشير التحقيقات الأولية لوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع سيدة في حادث قطار بالمنوفية

على صعيد آخر، لقيت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات قطار في مركز قويسنا بالمنوفية، أثناء مرورها من مزلقان ابنهس بالرغم من غلقه، حيث جري نقل الجثة إلى مستشفس قويسنا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 3897 قويسنا، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.