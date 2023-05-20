مبادرة تيسير الزواج تكتفي بدبلتي الخطوبة في المنوفية.. إلغاء النيش وشراء الأساسيات فقط

أطلق أهالي قرية دروة التابعة لمركز أشمون، مبادرة للتيسير على المقبلين على الزواج، ما لقى قبولا وترحيبا كبيرا من المواطنين بطبقاتهم الاجتماعية المختلفة في القرية، اللذين شاركوا في تدشين المبادرة لبدء العمل بها، لمواجهة التكاليف الباهظة، إذ اتفقوا على الاقتصار على الأساسيات فقط، مع شراء دبلتي الخطوبة فقط، فضلا عن إلغاء النيش وتأجيل شراء غرفة الأطفال

ترحيب من الأهالي بمبادرة التيسير على المتزوجين

قال محمد الحفناوي، أحد منسقي مبادرة التيسير على المقبلين على الزواج في قرية دورة بمحافظة المنوفية، إن عددا كبيرا من كبار أهالي القرية والشباب والسيدات، شاركوا في المناقشات حول المبادرة في العديد من النقاط، التي جرى طرحها للوصول في النهائي إلى بنود تساعد في التيسير على المقبلين على الزواج من الشباب.

وأضاف «الحفناوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة وجدت ترحيبا كبيرا من أهالي القرية، ومشاركة واسعة من الطبقات الاجتماعية المختلفة، في إطار الحرص على التخفيف وعدم المغالاة في تنفيذ المبادرات، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات أصبحت ملحة، للزواج بدون مشكلات أو ديون قبل الزواج، وهو الهدف الرئيسي من المبادرة.

بنود مبادرة التيسير

قال السيد مظهر منسق مبادرة التيسير على المقبلين على الزواج بقرية دروة بمركز أشمون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تضمنت 17 بندا من بينها إلغاء حفل الحنة، وهدايا الخطوبة، والاقتصار على الأساسيات في عزال العروسة، بالإضافة إلى دبلتين للخطوبة فقط، وتأجيل شراء غرفة الأطفال، وإلغاء النيش، وعدم شراء الأجهزة غير المستخدمة في المنزل.