«إسلسكا الدولية» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال

احتفلت جامعة اسلسكا الدولية، بتخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي للجامعة، وذلك بحضور الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نادية العارف، رئيس الجامعة، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة نادية العارف، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحتفل بيوبيلها الفضي الـ25 عاما على إنشائها في مصر، مؤكدة أن النجاح الذي حققته الجامعة يرجع إلى العقول التي تنتمي للجامعة وجودة التعليم، موجهة الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما أنهم إحدى القوى الناعمة.

تعزيز ونشر ثقافة الجودة والابتكار وريادة الأعمال

وأوضحت «العارف»، أن أحد أهداف ورسائل الجامعة، أن يكون لها دور كبير وبارز في المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز ونشر ثقافة الجودة والابتكار وريادة الأعمال، حيث تركز الاستراتيجية الحالية لجامعة ESLSCA علي المبادرة بتقديم تخصصات مستجدة ومنها: كلية إدارة الفنون البصرية والإبداع، بالإضافة إلى الكليات القائمة حالياً كلية إدارة الأعمال، وكلية الحوسبة والتكنولوجيا الرقمية، مع التوسع في شراكات أكاديمية مع جامعات دولية.

وأكدت أن العالم يواجه الكثير من التحديات والتهديدات في ذات الوقت، خاصة مع التحول الرقمي، حيث ستختفي كثير من الوظائف وتظهر وظائف لا نعرفها بعد، مؤكدة أنه لا مفر من تحديث وتطوير البنية البشرية وتدوير العقول، والتفكير خارج الصندوق والاهتمام بالتعلم مدي الحياة.

يجب مواكبة رياح التغيير والرقمنة والذكاء الاصطناعي

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالتعليم الجامعي ودورها في الاستعداد لوظائف المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب مواكبة رياح التغيير، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، ويتطلب ذلك ضرورة التطوير المستمر ومواجهة التحديات في كل روافد العملية التعليمية، و التي منها الأستاذ والطالب والمناهج والبرامج وأساليب التقييم والمهارات خاصة، مضيفة: «الجيل الحالي من الطلاب سريع التعلم.. فلابد من مجاراة التطوير، و إلا ستصبح المؤسسات التعليمية كالديناصورات المنقرضة».