وفاة متهم أثناء محاكمته بأسيوط.. أصيب بهبوط في الدورة الدموية

قررت نيابة قسم ثان أسيوط، برئاسة المستشار محمد صفوت، رئيس النيابة، وإشراف المستشار خالد عبدالشكور، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم «أحمد ش.ع»، والذي توفي داخل قفص الاتهام أثناء عرضه على المحكمة بمجمع محاكم أسيوط، وطلب تحريات المباحث وشهود الواقعة.

بلاغ بوفاة متهم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة متهم نتيجة إصابته بهبوط بالدورة الدموية داخل قفص الاتهام بمجمع محاكم أسيوط.

نقل الجثة للمستشفى

ومن الفحص تبين أن المتهم يدعى «أحمد ش.ع»، 50 عاما، ومتهم في قضية إيصال أمانة، وأثناء عرضة على دائرة جنح مستأنف أسيوط أول بمبنى المحاكم، توفي داخل القفص، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة.