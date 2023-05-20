مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني: يجب دعم الهوية الوطنية لدى الشباب

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إنّه شارك في الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية، وكانت جلسة ثرية جدًا، إذ شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الأمر ومن ممثلي الأحزاب والاتجاهات السياسية.

وأضاف مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لأن الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة التي يجب أن ننظر لها بشكل مختلف لتأكيد الهوية الوطنية للمواطن المصري التي جمعت بين العديد من الثقافات، الفرعونية، الإسلامية، المسيحية، وثقافات دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر».

هناك حاجة إلى دعم الهوية الوطنية

وتابع مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، «هناك حاجة إلى دعم هذه الهوية الوطنية والانتماء عند الشباب، الذين قد يكونوا غير ملمين ومدركين لتاريخهم وتاريخ بلدهم والبطولات التي قام بها المصريون، والتي أكدت أن المصري خليط من كل هذه الثقافات، للمصري هوية ثقافية متميزة وهوية متميزة عن كل دول العالم».

وحول محور الزراعة والري، فقد أكّد مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني أنه من أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما يؤكّده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما نتيجة أسباب عدة، منها الظروف التي مر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما ترتب عليه نقص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار عالميًا.