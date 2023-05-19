جامعة بني سويف: الحوار الوطني صوت المصريين دون قيود أو خطوط حمراء

قال عبدالرحمن مصطفى أحمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنى سويف، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، أصغر منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية لمدة 3 سنوات، إن الحوار الوطنى صوت المصريين بكل فئاتهم دون قيود أو خطوط حمراء ومساحة للنقاش والاختلاف البناء.

عبدالرحمن مصطفى: السيسي قائد لديه تاريخ وإنجازات وصاحب عطاء يستمع لصوت الجميع

وأكد «مصطفى» فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد لديه تاريخ وإنجازات وصاحب عطاء يستمع لصوت المصريين ويُنفذ ويصنع تاريخاً من العطاء ويرعى المُبدعين.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى هو صوت المصريين بكل فئاتهم دون قيود أو خطوط حمراء، هو مساحة الاختلاف والنقاش البناء، أرى الحوار الوطنى الصوت الوطنى المرئى والمسموع يُعرض من خلاله كل الأفكار والرؤى، وفى داخلنا أمان وثقة التنفيذ من خلال قيادة سياسية قريبة من كل الفئات، قيادة لها تاريخ من الإنجازات وما زالت تصنع تاريخاً من العطاء، قيادة لها فكر وترعى كل مُبدع.

كيف ترى جلسات الحوار الوطنى؟

- الجلسات تشعرنى أن الوطن ملك لنا، نشارك برأينا، ونطلب من صانع القرار التنفيذ، وأشعر أن لدينا رئيساً يشاركنا فى الحفاظ على الوطن وتطوره ورقيه، فالحوار الوطنى وضع اليد على كل المشكلات والقضايا التى تواجهنا وبحث وناقش حلولاً لكافة المشكلات والقضايا، نحن فى جمهورية جديدة تترك مساحة كبيرة للاختلاف والنقاش من أجل البناء.

ما أهم قضايا الحوار الوطنى فى رأيك؟

- الحوار الوطنى يستهدف الإجابة عن بعض الأسئلة مثل ما أبرز القضايا والتحديات التى يواجهها المصريون وأهم احتياجاتهم؟ وما القضايا التى يرغب المصريون فى تحسينها للأفضل؟ فالحوار الوطنى يقوم على ثلاثة محاور تتضمن كثيراً من القضايا، وهى محاور بناء الوطن، سواء المحور السياسى أو الاقتصادى أو الُاجتماعى، وكل محور من هؤلاء يتضمن الكثير من القضايا.

قضايا الاقتصاد من الأولويات ونسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة

وأرى أن قضايا الاقتصاد فى مقدمة الأولويات، نريد أن نكون من قمم العالم اقتصادياً والخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وفتح آفاق استثمارية جديدة تمنح المستثمر مزايا تشجعه على الاستثمار من أجل خلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى، وتطوير العامل المصرى ورفع كفاءته.

تم الإعلان عن عقد جلسات استماع مع الطلبة.. ما أهم مقترحاتكم؟

- خطوة كنا نأمل فيها، لأن الجمهورية الجديدة جمهورية عطاء واستماع للكل وتنفيذ للتطور، وطلاب الجامعات لديهم الطموح للمشاركة بجدية فى الجلسات، والحقيقة كنا نأمل فى ذلك، وتحدثنا بأن يكون لطلاب الجامعات مشاركة فى الحوار الوطنى.

ومقترحاتنا تتضمن أن يكون لدينا دائماً تمثيل فى مبادرات الرئيس، وفى مؤتمراته لكى نكون دائماً خير سفراء لشباب مصر وأن يكون لنا نماذج محاكاة للأكاديمية الوطنية داخل الجامعات، لكى يحظى أكبر قدر من شباب كل جامعة بالخبرات، وبناء خبرة شبابية سريعة لاستقبال مرحلة ما بعد الجامعة، بأن يكون الخريج صانع قرار، ووجود رابطة لخريجى الأنشطة الطلابية تحت مظلة وطنية.

ما رؤيتكم لانتخابات اتحادات الطلبة؟

- اتحادات الطلبة نموذج مصغر لبناء شاب مصرى صانع قرار، ورؤيتنا أن تكون دائماً اتحادات الطلاب خير من يمثل الطلاب ويتابع مشكلاتهم ويجعل النشاط الطلابى سلاح الوعى والثقافة، وأن يكون اتحاد الطلاب هم سفراء دائماً للوعى وتوضيح التحديات وصوت الطالب أمام قيادة جامعته، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، ومتابعة تمثيل الطلاب فى المؤتمرات الكبرى والتدريبات التأهيلية التى تشارك فى صناعة طالب مُثقف قيادى ناجح، كذلك تعد انتخابات اتحادات الطلبة نموذجاً مصغراً للانتخابات البرلمانية.

تفعيل الأنشطة

رؤيتنا بناء طالب مصرى واعٍ ومُدرب بأحدث وسائل التعليم الحديثة، ويجب التأكيد هنا أننا نقوم بعمل العديد من الأنشطة الطلابية التى تساعدهم فى إظهار موهبتهم وتنميتها، والتى تتم من خلال مسابقات أو فعاليات أو حتى ميدانياً من خلال عمل مبادرات وقوافل خيرية شاملة.