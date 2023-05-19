الطلاب يطرحون رؤيتهم.. «قادة الغد»

حرصت إدارة الحوار الوطنى، منذ اليوم الأول، على دعوة جميع القوى المجتمعية للمشاركة فى صناعة المستقبل وبناء حالة توافق عام بين الجميع. طاولة المناقشات لم يغب عنها طلاب الجامعات، باعتبارهم قوة حقيقية فى المجتمع وحركة دفع للأمام، فطلاب اليوم هم قادة الغد.

وأبدى القيادات الطلابية ترحيبهم بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لانعقاد الحوار الوطنى، مؤكدين سعادتهم بالنقاشات الجادة التى تجرى داخل الحوار، واصفين إياها بـ«المبشرة»، وذلك بعد أول أسبوع من الحوار المنعقد بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر خلال الأسبوع المنصرم.

وأكد رؤساء الاتحادات الطلابية، لـ«الوطن»، سعادتهم بتخصيص جلسات للشباب فى الحوار الوطنى، وطرح قضية الجامعات بين 113 قضية يناقشها الحوار، مؤكدين استعدادهم للمشاركة بالأفكار والرؤى التى تخدم المجتمع المصرى.

وأشار رؤساء اتحادات الطلاب إلى أنهم يتطلعون لمناقشة قضايا التعليم والحياة الجامعية على مائدة الحوار الوطنى، مؤكدين أن الحوار الوطنى جامع لجميع فئات الشعب المصرى.

ولفتوا إلى وجود اهتمام من الشباب بالمشاركة فى الحوار الوطنى، خصوصاً أنهم يمثلون قرابة 60% من تعداد السكان، مشيرين لأهمية وجود فعاليات وأنشطة مختلفة داخل جدران الجامعات والمراكز الشبابية لبناء الإنسان المصرى.

فيما أكد عدد من رؤساء الجامعات وجود اهتمام مكثف بالأنشطة الطلابية وفعاليات مختلفة طوال العام، مؤكدين أن تلك الأنشطة تسهم فى تكوين شخصية الطلاب الوطنية.

«الوطن» تواصل فتح قضايا الحوار الوطنى ومناقشة ممثلى القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، وتسلط فى هذه الحلقة الضوء على طلاب الجامعات الذين يشاركون فى رسم مستقبل الجمهورية الجديدة.