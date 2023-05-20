تفاصيل جدول جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني.. تبدأ غدا

تنطلق غدا الأحد ثاني جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناقش لجنة المحليات غدا على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية»، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

يشار إلى أن أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، كما ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

تفاصيل جدول أعمال جلسات الأسبوع

الأحد 21 مايو

المحور السياسي

الأحزاب السياسية «جلستان».

قانون المجالس الشعبية المحلية «جلستان».

الثلاثاء 23 مايو

المحور الاقتصادي

لجنة الصناعة «جلستان».

لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) «جلستان».

الخميس 25 مايو

المحور المجتمعي

التعليم قبل الجامعي «جلستان».

القضية السكانية «جلستان».

مواعيد عرض جلسات الحوار الوطني

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.