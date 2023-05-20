«الداخلية»: القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل آخر في الدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتعدي على آخر ومقتله بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وبها رش خرطوش بالرأس، وبسؤال والدته اتهمت كهربائي سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، بالتعدي على نجلها بسلاح ناري «بندقية خرطوش» وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ لسابقة قيام المجنى عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته «بندقية آلية»؛ لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

ضبط المتهم

أمكن ضبط المتهم المذكور في حينه وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية خرطوش)، وكذا السلاح الذى كان بحوزة المجنى عليه (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق.