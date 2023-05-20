«الزراعة»: 189 ألف طن حجم تصدير البصل المصري منذ بداية العام الجاري

يشهد تصدير البصل المصري طفرة تصديرية خلال الأعوام الثلاث الماضية، واحتل المرتبة الرابعة في الأسواق الـوروبية، وكشف آخر تقرير للحجر الزراعي المصري عن تصدير 189 ألف طن بصل منذ بداية العام ليحتل المرتبة الرابعة بين الصادرات الزراعية المصرية التي سجلت ارتفاعاً قدره 10% وسجلت 2.5 مليون طن منذ بداية العام.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك عدة عوامل ساهمت في رفع الطلب على البصل المصري في الأسواق الدولية، أهمها ما يتعلق بالجهود المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية بفتح أسواق جديدة كل عام و وضع منظومة جيدة لتصدير الحاصلات الزراعية عززت سمعتها لدى المستهلك في الأسواق الخارجية.

أضاف أنَّ أبرز العوامل التي ساهمت في الخارجية هي ما يتعلق بالتغيرات المناخية وما حدث من فيضانات وجفاف في العديد من البلدان حول العالم، فقد خرج إنتاج دولة باكستان من السوق الدولية بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي كما تسبب الجفاف الذي تسبب في خسائر كبيرة للغطاء النباتي في العديد من الدول الأوروبية في ضعف الإنتاج بشكل كبير.

هل أثر تصدير البصل المصري على أسعاره محلياً؟

أكّد العطار، أنَّ سعر البصل سينخفض الشهر الحالي عقب البدء في جمع عروة شهر مايو، وهي عروة غزيرة الإنتاج، مؤكّداً أنَّ السعر سيكون في حدود 9 جنيهات خلال أيام.

وتنتج مصر ما يقرب من 3.5 مليون طن سنويًا على مساحة تصل إلى 250 ألف فدان، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الهند والصين والولايات المتحدة من حيث الإنتاج ويعتبر السوق الخليجية والأوروبية أهم الأسواق التي يصلها البصل المصري وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».