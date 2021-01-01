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محمود مسلم

«الزراعة»: فتح السوق الإندونيسي لتصدير البصل المصري

كتب:

الوطن
05:59 م | الجمعة 01 يناير 2021
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بفتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري المصري بعد نجاح المفاوضات مع الجانب الإندونيسي في هذا الشأن.

يذكر أن البصل المصري يتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية ويحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية حيث يبلغ نحو أكثر من 428 ألف طن كما أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ 5 مليون طن عام 2020.

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