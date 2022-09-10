"الزراعة" تعلن عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام البصل المصري، مع تصدير أولى الشحنات إلى باكستان، وفق تقرير من الدكتور أحمد العطار، رئيس إدارة الحجر الزراعي، بعد نجاح المفاوضات بين إدارتي الحجر الزراعي في البلدين، واستيفاء كل اشتراطات ومعايير الصحة.

إجمالي الصادرات الزراعية المصرية

وأفاد التقرير «الحجر الصحي» بأن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 4.6 مليون طن منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 40 ألف طن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما جاءت الموالح في المرتبة الأولى تليها البطاطس والبصل والعنب القصير.

القصير يشكر المزارعين والمصدرين

ووجه وزير الزراعة الشكر للمزارعين والمصدرين المصريين، مشيدًا بجهود رجال الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري في سفارات مصر بالخارج، لدورهم في دعم الصادرات الزراعية.