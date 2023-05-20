أسعار تذاكر قطار الحرمين 2023/1444.. يربط بين المدينة وجدة ومكة المكرمة

أسعار تذاكر قطار الحرمين 2023/1444 الذي يربط بين المدينة وجدة ومكة المكرمة، من الأمور التي تهم الكثيرين من القادمين من خارج المملكة خلال موسم الحج المبارك، إذ يوفر الوقت والمجهود للتنقل بين هذه المدن خلال فترة قصيرة نسبيًا.

أسعار تذاكر قطار الحرمين 2023/1444 في المدينة وجدة ومكة المكرمة

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، التي تهم القراء في الوطن العربي، أسعار تذاكر قطار الحرمين 2023/1444 في المدينة وجدة ومكة المكرمة، وفق الموقع الرسمي للقطارات السريعة بالمملكة.

ويعد قطار الحرمين واحد من أسرع القطارات في العالم، حيث تصل سرعته إلى 300 كم في الساعة، ويربط بين 4 مدن بالمملكة العربية السعودية، هي: المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويعمل بالكهرباء.

وفضلًا عن السرعة الفائقة، يتميز القطار بأنه يضمن الراحة والأمان للمسافر، كما يتضمن 417 مقعدًا مقسمة لفئتين هما رجال الأعمال والاقتصادية، وهو ينقل الركاب لـ5 محطات، هي المدينة المنورة، مكة المكرمة، قطار جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للسكة الحديد، مطار الملك عبد العزيز الدولي.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1444/2023

وجاء أسعار تذاكر قطارات الحرمين السريع الاقتصادية 2023 كالآتي:

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 150 ريالًا.

مكة المكرمة إلى جدة 40 ريالًا.

مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبد الله 85 ريالًا.

مكة المكرمة حتى مطار الملك عبد العزيز 60 ريالًا.

المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 150 ريالًا.

المدينة المنورة إلى جدة 125 ريالًا.

المدينة المنورة حتى مدينة الملك عبد الله 100 ريال.

المدينة المنورة إلى مطار الملك عبد العزيز 120 ريالًا.

جدة إلى المدينة المنورة 125 ريالًا.

جدة إلى مكة المكرمة 40 ريالًا.

جدة حتى مدينة الملك عبد الله 50 ريالًا.

جدة حتى مطار الملك عبد العزيز 20 ريالًا.