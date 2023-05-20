رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات يتبرعون بدمائهم للمرضى

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة.

حملة للتبرع بالدم

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

الدور المجتمعي لوزارة الداخلية

يأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.