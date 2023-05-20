أماكن ومواعيد سيارات شركة مياه الشرب في الإسكندرية.. توفر 7 خدمات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ضمن خطة الأيام المقبلة، والتي تبدأ من غد الأحد 21 مايو حتى 31 من نفس الشهر، وذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، خريطة تمركز السيارات من يوم 21 إلى 31 مايو حسب المناطق، بحسب الإعلان الرسمي من شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

أماكن تمركز السيارات في شرق ووسط الإسكندرية

- سيارة شرق: رافع محمد نجيب، أمام بنك مصر، في منطقة سيدي بشر، من 9 صباحا إلى 8 مساء.

- سيارة وسط: في بشاير الخير 3 بمنطقة القباري، أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا إلى 8 مساء.

أماكن سيارات غرب لشركة مياه الإسكندرية

يتوافر مكانان لخدمة عملاء شركة مياه الإسكندرية في غرب المدينة، وهما كالتالي:

- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا إلى 3 عصراً.

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا إلى 9 مساءا.

تعديلات مواعيد وارقام التواصل

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه يجرى تعديل في مواعيد السيارات وذلك يوم الجمعة، حيث تتواجد من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات، على أن يكون التواصل مع سيارة شرق 01275918005، وللتواصل سيارة وسط 01275918001، وللتواصل سيارة غرب 01275918003.

خدمات مقدمة عبر سيارات مياه الإسكندرية

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

- كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه.

-فريق من ادارة التوعية وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.