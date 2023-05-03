«مياه الإسكندرية»: شن حملات لإزالة التعديات في منطقة أبو قير

شنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، حملات إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالمناطق التابعة لفرع أبو قير، إذ جرى قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن مصانع الرنجة ومزارع السمك غير المتعاقدة بمنطقة زرزارة التابعة لفرع أبو قير.

مياه الإسكندرية: نحافظ على موارد الدولة

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، الحملات تأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.

إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

وشنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة

كما جرى تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.