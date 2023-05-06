شركة مياه الإسكندرية تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية

كرم المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، الفائزين والمتميزين ممن كان لهم السبق في الفوز بالجوائز اليومية بمسابقة شهر رمضان المعظم والتي تنظمها إدارة التسويق، وبلغ عدد المشاركين والفائزين من خارج المحافظة 30%، وداخل المحافظة 50%، و20% من العاملين بالشركة.

مسابقة شركة مياه الشرب في الإسكندرية

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية فإنه تم تكريم أسر الفائزين من داخل الشركة وخارجها، مؤكدين أن ذلك يدل على أن الصفحة يتم متابعتها من جميع المحافظات المختلفة في أنحاء الجمهورية، حيث إن المسابقة كانت متاحة للجميع عبر صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي.

قيمة جوائز المسابقة الرمضانية لشركة مياه الشرب

كما تم توزيع جوائز المسابقة الرمضانية اليومية وقُدرت بـ500 جنيه يومياً يتم توزيعها على 3 مستويات كالآتي:

الفائز الأول (250) جنيهاً

الفائز الثاني (150) جنيهاً

الفائز الثالث (100) جنيها

جوائز بالسحب العشوائي للمنتظمين

وكان للمنتظمين بالإجابة علي حلول المسابقة طوال الشهر جائزة خاصة تقدر ب ( 500 ) جنيه وشهادات تقدير يحصل عليها المتسابق عن طريق السحب العشوائي.