رئيس حي وسط الإسكندرية تتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه (صور)

تابعت عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالحارة البطيئة محور المحمودية، بحضور كافة الجهات المعنية، وذلك حتى الوقت الراهن من مساء اليوم الاثنين، على أن يتم إنجاز عمليات الإصلاح وإعادة الشيء لأصله خلال الوقت الراهن.

كسر ماسورة مياه في الإسكندرية

جاء ذلك في استجابة سريعة للبلاغ الوارد بحدوث كسر ماسوره مياه عمومية بمحور المحمودية أمام أول شارع سعد الله، توجهت رئيس حي وسط على الفور لموقع البلاغ، يرافقها عماد الحوشي سكرتير عام الحي، ومدير إدارة الطرق بالحي، بتواجد القول الأمني ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي.

وقالت رئيس حي وسط في بيان اليوم، إن كسر الماسورة تسبب في حدوث هبوط أرضي بطريق المحور البطيء، وأدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه تم التعامل معها بمعرفة معدات شركة الصرف الصحي للكشف عن الكسر.

إصلاح الكسر والهبوط الأرضي

وأوضحت أنه تم الكشف عن الكسر وجار الإصلاح واتخاذ اللازم، موجهة كافة الجهات المعنية بالإسراع في أعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي وإعادة الشيء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية والأمن وسلامة المواطنين، وجار العمل بمشاركة إدارة المتابعة بالحي.