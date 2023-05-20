«تعليم القاهرة»: لا تهاون في تسريب الامتحانات.. وإجراء فوري ضد الغشاشين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير غرفة العمليات امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني دور أول لعام 2023، مشيرًا إلى أنَّه أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الجبر في الفترة بين الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا، ومادة الحاسب الآلي في الفترة بين الساعة 11 إلى الساعة 12 ظهرًا.

وضوح طباعة الورقة الامتحانية

وأكّد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنَ غرفة العمليات تابعت منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية، والتأكّد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان.

التعامل مع حالات الغش

وشدد وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، في بيان، على عدم التهاون في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكّداً اتخاذ كل الإجراءات التي تتضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري والمباشر مع حالات الغش التي يتمّ رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الجبر والاحتمال في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.

أما مادة الحاسب الآلي واضحة الطباعة ومنسقة متنوعة بين الاختيار من متعدد وصح وخطأ، والوقت مناسب وكاف للمراجعة.