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بيان من وزارة التعليم عن واقعة تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
11:53 م | الخميس 18 مايو 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش الكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

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