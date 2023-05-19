انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا في 685 لجنة بمدارس الجيزة

ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات)، غدا، ولمدة 6 أيام حتى الخميس المقبل 25 مايو الجاري، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة 194 ألفا و897 طالبا وطالبة، مقسمين على 685 لجنة وبلغ إجمالي طلاب الدمج 2482 طالبا وطالبة.

تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية

وأصدر تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أي مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعا كانت من أبرز النقاط المهمة في الاجتماع، والتعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة مع التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

وأشار سلومة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه مع التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

وأوضح طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات غدا فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد و امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وسيكون يوم الإثنين امتحان مادة الهندسة ويوم الثلاثاءامتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية ويوم الأربعاء مادة العلوم والتربية الفنية وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس المقبل بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.