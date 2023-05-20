يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة استعلام الورثة عن رصيد المتوفى في البنك، وذلك حال وفاة المورث وكان له حسابات في البنوك، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الطريقة التي يتمّ الاستعلام بها عن الرصيد في البنوك.

عمل إعلام وراثة

وقال محمد عصام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ الورثة بعد الوفاة يتوجهون إلى المحكمة لعمل إعلام وراثة عن المتوفى، ويتمّ تقديم صورة لبطاقة المتوفي وبطاقة الوريث أولاده «أقارب ذات صلة من الدرجة الأولى»، وشهادة الوفاة.

طلب للاستعلام عن حسابات المتوفي

وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه بعد ذلك يتوجه أقارب المتوفي من الدرجة الأولى إلى البنك المركزي لمعرفة رصيد المتوفى لدى جميع البنوك، فضلًا عن تقدمه بعد ذلك بطلب للاستعلام عن أي حسابات في البنوك ودفع رسوم ويتمّ أخذ رد رسمي من البنك بالرصيد.

وأكّد أنَّه لا يمكن تقديم الطلب إلا من شخص من الورثة الشرعيين، أو شخص يحمل توكيل من أحد الورثة، فيقوم البنك المركزي بإرسال استعلام لجميع البنوك في مصر، فتقوم البنوك بالرد على هذا الطلب.

ووضع البنك المركزي المصري قانونًا يمكن لعدد من الحالات خلالها الكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها، خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات، وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي:

1- الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة

2- إذن كتابي من أحد ورثته صاحب الحساب أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها،

3- إذن كتابي من نائب صاحب الحساب القانوني أو وكيله

4- الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.