  لماذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة ؟.. خبير اقتصادي يجيب

وصف الخبير الاقتصادي بلال شعيب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بأنه قرارا حكيما، مؤكدا أن هذا القرار يعد استمرارًا لهدوء السوق، ونتيجة لتراجع هامشي في معدلات التضخم لشهر أبريل الماضي، بفعل بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما أدى لانخفاض حاد في أسعار الأسواق الموازية للعملات والسيطرة عليها.

تثبيت سعر الفائدة

وبحسب حديث شعيب لـ«الوطن»، قرر المركزي بتثبيت سعر الفائدة أمس الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، يرجع إلى التراجع الملحوظ عالميا في أسعار السلع، وتراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية، بسبب تراجع أسعار البترول وتقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، واستقرار معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

معدلات نمو اقتصادية حقيقية بلغت 3.9%

وأكد شعيب أنه المستوى المحلي فإن البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة لأن هناك معدلات نمو اقتصادية حقيقية بلغت 3.9% خلال الربع الأخير من 2022 وتسجيل معدل 4.2%، مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

سبب تباطئ معدلات التضخم

وأشار شعيب إلى أن السبب فى تراجع معدلات التضخم يرجع إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.