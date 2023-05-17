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البنك المركزي: تعيين مستشار دولي لإنهاء صفقة التخارج من المصرف المتحد

كتب:

منة العشماوي
07:57 م | الأربعاء 17 مايو 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، تعيين بنك باركليز، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المحلي «سي آي كابيتال» لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً.

أضاف البنك المركزي المصري، في بيان، أن الإجراء يهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو الاقتصاد أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

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بقلم منة العشماوي