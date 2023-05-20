بدء تنفيذ خط ناقل لمياه الشرب من محطة الرميلة لاستقبال 7 ملايين مصطاف

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء تنفيذ أعمال خط مياه الشرب الناقل من محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 عبر طريق علي حميدة بعلم الروم، وذلك إلى الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8 على طريق «مطروح- الإسكندرية».

خط مياه الشرب مزدوج بطول 10 كيلومترات

وقال المهندس أحمد نصر، في بيان، اليوم السبت، إن خط مياه الشرب الناقل يُجرى تنفيذه بطول 10 كم مزدوج وبقطر 800 مم بتكلفة نحو 350 مليون جنيه، ويتم تنفيذه من محطة تحلية المياه بالرميلة 4 والجاري تنفيذها إلى طريق علي حميدة، ومنها إلى الخزانات الاستراتيجية بطول 10 كم مزدوج ومرورها عير طريق سملا علم الروم، وكذلك الطريق الدولي، بعدايات أسفل الطريق دون تأثير على الرصف وحركة الطريق، وكذلك إقامة طريق جديد بطول 1 كم من نقطة إتصال طريق سملا علم الروم إلى شارع على حميدة لتقليل المسافة والتكلفة، وجرى تنفيذ نحو 3 كم منه، كما سيتم سرعة إعادة الشيء لأصله.

توفير مياه الشرب في مطروح

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة ولجهاز المشروعات بمطروح على جهود إسراع في أعمال الخط الناقل، مما يستهدف توفير كميات من مياه الشرب الإضافية في مدينة مرسى مطروح.

جدير بالذكر أن مدينة مرسى مطروح تستقبل ما يقرب من 7 ملايين زائر ومصطاف خلال موسم الصيف سنوياً، مما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من المياه.