خريطة قطع مياه الشرب في الدقهلية والقليوبية.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية والقليوبية، قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لتطهير شبكات الصرف الصحي وأعمال الصيانة وتوصيل التيار الكهربائي لروافع مياه.

مدة انقطاع المياه في القليوبية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان، عن قطع المياه بقرية بلقس التابعة لمركز قليوب، اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الثانية عشر من ظهر الغد.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية مطالبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مدة انقطاع المياه عن قرى منية النصر

وفي الدقهلية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى منية النصر «برمبال الجديدة - برمبال القديمة - ميت عاصم - كفر علام - الرياض - الكردي - النزل - الجنينة»، غدا السبت من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساءً، لتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه منية النصر.

توصيل التيار الكهربائي لروافع مياه قرى مركز شربين

ولفتت شركة مياه الدقهلية في بيان إلى قطع مياه الشرب عن مدينة شربين والقرى التابعة لها، ومجلس قروي بلقاس، وبعض قرى طلخا «ديسط - كتامة - الطويلة - الحاج خليل - جزء من مدينة طلخا»، غدا السبت من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساءاً لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لروافع مياه قرى مركز شربين.

تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية

وفي سياق مغاير، اجتاز مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاختبارات اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية، وقال المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، إن تجديد الاعتماد، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة للإجراءات والمعايير اللازمة للتجديد لافتا الي أن التجديد شمل اعتماد نظام إدارة الجودة 2015- 9001 للعام الخامس على التوالي.