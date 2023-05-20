محافظ أسيوط يوافق على 1112 طلب إجازة وتجديد انتداب للعاملين بـ«التعليم»

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتماده بالموافقة على طلبات الإجازات المتنوعة وتجديد الندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، حيث تمت الموافقة على 146 طلب إجازة متنوع، و966 طلب تجديد انتداب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، وكانت الأولوية للحالات الإسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية.

إجازة بدون مرتب وتعاقد

وأشار محافظ أسيوط في بيان، إلى أنه تم الموافقة على 966 طلب تجديد انتداب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 146 طلب إجازة متنوع لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة.

تشكيل لجان لفحص الطلبات

وتم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية، للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها، وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.