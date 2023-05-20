البنك الدولي يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها في قرض برنامج الصعيد

تلقي اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنعقدة التي زارت مصر مؤخرًا.

وأشار «آمنة»، إلى أن البنك الدولي في تقريره الأخير الوارد إلي الحكومة المصرية في شهر مايو 2023، أشاد بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.

التعاون بين الحكومة والبنك الدولي

وأضاف وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، أنه جار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيود والمنيا وجاري تعميمها في جميع محافظات الجمهورية.

تطبيق اللامركزية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بجهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عميلة التنمية والتطور في الأداء الناتج عن تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالإدارة المحلية بالمحافظات.

كما أشار تقرير البنك الدولي إلي ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الإصلاحات التي ينفذها برنامج من خلال تشكيل اللجنة المختصة بتعميم ممارسات البرنامج بعضوية وزارات التخطيط والتنمية المحلية والسادة المحافظين، كما أشار البنك الدولى في تقريره إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير بشكل مرضى لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة وفقًا لتقييمات الأداء السنوية واستطلاعات رضا المستفيدين من المواطنين وأصحاب الأعمال.

تطوير التكتلات الاقتصادية

وفى السياق ذاته أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض جاري متابعة ودعم إسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية العمرانية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال؛ وكذا دعم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعلي رأسها تنمية الموارد المالية المحلية وبما يساهم في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والحد من الفقر في المحافظات.

وفي نفس الإطار أشار اللواء هشام آمنة إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بني تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 16.39 مليار جنيه منذ 2018 علي قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.