حصاد «التنمية» المحلية في أسبوع... إزالة تعديات وتدشين مصانع لتدوير القمامة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على مدار الأسبوع.

الأحد 14 مايو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بشأن الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية حيث تم استرداد 1.3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبان مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1059 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2817 ألف فدان.

كما تابع وزير التنمية المحلية تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 في جنوب سيناء حيث تبلغ استثماراتها 4.4 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

الإثنين 15مايو

أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات بتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحديدا الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث يتم فتح الباب للتقديم حتى نهاية مايو الجاري وتعظيم الاستفادة من المبادرة بتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي.

الأربعاء 17 مايو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية العلاقات المصرية الكورية الوثيقة الممتدة لأكثر من 70 عاما واتسمت بالقوة والتميز لاسيما في عهد الرئيس السيسي، وتعد كوريا الجنوبية مصدرا لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لمصر لاسيما في المجالات المتعلقة بالبعد البيئي حيث تم تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة في المنيا والغربية وسوهاج بحضور الدكتورة وهان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية.

الخميس 18 مايو

أعلنت الوزارة عن تنظيم مركز سقارة التابع للتنمية المحلية الأسبوع الحالي دورة تدريبية جديدة بشأن التحول الرقمي وتطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، وهي دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، فضلا عن تقديم دورة حول تصميم الشبكات والأمن السيبراني وتصميم الجرافيك والانفوجراف .

الجمعة 19 مايو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بأسعار مخفضة، حيث تشهد القوافل إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر احتياجا لتوفير السلع بسعر مناسب.