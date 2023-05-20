أرقام غرفة عمليات «التنمية المحلية» لتلقي شكاوى واقتراحات المواطنين

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقاما لتلقي شكاوى وبلاغات واقتراحات المواطنين بشأن ملفات المحليات، حيث يمكن للمواطن إرسال رسالته أو الشكوي إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات من خلال 01103111762 و01103111761 .

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى استمرار تلقي اقتراحات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة وأيضا شكاوى تتعلق بتعريفة المواصلات والنظافة والإشغالات والفساد وغيرها من ملفات المحليات ويتم التفاعل الفوري معها لإزالة المخالفات .

الموجة 21 لإزالة التعديات

وأوضحت وزارة التنمية المحلية استمرار الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف المحافظات من أجل استرداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من أي تجاوزات، وتنفيذ القانون على المخالفين في القرى والمدن والأحياء حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة تقريرا يوميا بشأن حملات الإزالة التي تتم بواسطة الأحياء وجهات الولاية بالتنسيق مع الشرطة .

وزارة التنمية المحلية ومناشدة للمواطنين

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة على الفور للتعامل الفوري معها والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي ومنع أي تجاوزات حيث يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة والمحافظات لإزالة أي عراقيل أو مخالفات على الفور والاستجابة لشكاوى المواطنين.