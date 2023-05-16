وكيل محلية النواب لـ قصواء الخلالي: طلبنا تأجيل مناقشة موازنة التنمية المحلية

أكد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تمارس دورها كاملا سواء في الرقابة أو التشريع أو متابعة القرارات، وذلك على مدار الأسبوع، موضحًا: «اليوم، كنا ندرس موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية، واللجنة فيها اتجاهات مختلفة من جميع الأحزاب وهي أكبر لجنة في البرلمان المصري بواقع 62 عضوا، بما يفوق عُشر أعضاء المجلس».

بيان المالية لم يكن كافيًا

وأضاف «عزت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «اللجنة مارست دورها، ودرست الموازنة المقدمة من الوزارة، وكان لدى بعض النواب ملاحظات عليها، ولم يكن هناك بيانا كافيا من وزارة المالية بخصوص الأرقام المعروضة علينا».

زيادة موازنة قطاع التفتيش

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «اللجنة لم تأخذ قرارا في هذه الموازنة وطلبت بتأجيلها لحين موافاتنا ببيانات توضيحية، ونحرص على أن من يؤدي الخدمة للمواطن يكون على مستوى جيد من المهارة، وعلى مستوى فهم جيد للقوانين التي تصدر حاليا».

وأوضح وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «طلبنا زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وطلبنا زيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة».