محمد صلاح: «مليش في الفتة.. ولو أكلت فطير مشلتت بحس بالذنب»

تحدث محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن أسرته المكونة من زوجته وابنتيه وعلاقتهم بعائلته في مصر، مؤكدا أنهم ليسوا بعيدين عن العائلة وعلى تواصل دائم ومستمر معهم.

صلاح: لا توجد فجوة ثقافية بين أسرتي وعائلتي في مصر

وأكد «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «DMC» عدم وجود فجوة ثقافية بين أسرته وعائلته في مصر، فنهم دائما يتعاملون مع عائلته في مصر ويتواصلون معهم باستمرار، كما أن ابنتيه تحبان عائلته: «مكة بتعرف تاخد حقها في كل بلد، وبتقولي أنا بحب أنزل مصر لأنك هنا حاططلي قوانين لكن في مصر بقعد على رجل جدو أسوق وهناك بيدولي شوكولاتة، وأنا بديها مرة شوكولاتة في الأسبوع وكدة كتير».

وأوضح أن ابنته مكة كانت تتناول الطعام دائما وهي تشاهد هاتفها المحمول لكنه منع ذلك، «أنا مانع الشوكولاتة، ومش عايز حاجة منها، عايزها تكون كويسة، وبعاملها زي ما بعامل نفسي، وفي مصر متاح ليها كل حاجة، وإحنا عيلة بنحتفل بكل حاجة في الأعياد، بس أنا مش باكل فتة».

صلاح: لو أكلت فطير مشلتت بحس بالذنب

وأكد أن طعامه يتمحور حول السلطة ومعها أسماك أو دجاج أو أرز أو بروكلي، «لو أكلت فطير مشلتت بحس بالذنب بقي، ولو كلت فطير وكشري في يوم واحد كدة الشهر قفل».

وتابع: «في آخر مرة في مصر اتعشيت كشري وحسيت إن فيه حاجة هتحصل، وأخدت الشهر كله مفيش حاجة خالص، وأنا لو أكلت شوكولاتة بتكون 99% سوداء، وبنتي بتاكل يوم السبت شوكولاتة، وده قانون على كل اللي في البيت».