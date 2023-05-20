وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة إيطاليا والسعودية والإمارات والبحرين بـ«بينالي فينيسيا»
كتب:
إلهام الكردوسي
04:37 م | السبت 20 مايو 2023
جانب من الزيارة
تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددا من الأجنحة العربية والدولية المتعددة، والمشاركة ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة، في دورته الـ18، إذ التقت خلالها نُظرائها «الإيطالي، السعودي، الإماراتي»، وعددا من مسؤولي الثقافة بالدول المشاركة، وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما.
وزيرة الثقافة تزور جناح إيطاليا
وحرصت وزيرة الثقافة على زيارة الجناح الخاص بدولة إيطاليا، فكان في استقبالها وزير الثقافة الإيطالي چينارو سان چيوليانو، إذ تفقدت مشتملات الجناح، مُشيدة بمستوى الأعمال المُشاركة، التي تعكس شغف الإيطاليين وتفوقهم في مجالات الفن والإبداع والعمارة وغيرها، مُعربة عن تطلعاتها لتفعيل المزيد من أطر التعاون مع الجانب الإيطالي في المجالات الثقافية والفنية خلال المرحلة المقبلة.
كما تفقدت وزيرة الثقافة، الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية، إذ كان في استقبالها، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، إذ أبدت إعجابها بالمشروع المشارك، الذي يعكس القيمة الإبداعية للمصمم السعودي، التي تجمع بين معالم الأصالة والتقدم في آن واحد.
ويُجسد العمل السعودي المُشارك الذي يحمل اسم إرث، كيف يرى الأفراد علاقتهم بمحيطهم، إذ يشتمل الجناح على 6 بوابات مقوسة مصنوعة من هياكل معدنية ثُمانية الأضلاع، ويتكون الجزء الداخلي من هذه الهياكل من الألواح الخشبية، بينما تم بناء الجزء الخارجي من البلاط التقليدي المطبوع ثلاثي الأبعاد ليعبر عن الكثبان الرملية الصحراوية.
التعبير عن الهوية والتراث العربي
وقامت وزيرة الثقافة، بزيارة الجناح الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة بالبينالي، وكان في استقبالها، الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب بالإمارات، حيث أثنت وزيرة الثقافة، على حجم الجهود المبذولة بتصميمات الجناح، وحرص المُصممين على التعبير عن الهوية والتراث العربي، حيث يُسلط الجناح الوطني للإمارات، الضوء على تراث الدولة في الفن والعمارة، ويٌعزز فرص التواصل مع الفنانين والباحثين.
كما حرصت وزيرة الثقافة، على زيارة جناح البحرين، وكان في استقبالها، سعادة طلال فيصل الحمر، نائب السفير البحريني، والذي استعرض مُشتملات الجناح الذي يأتي بعنوان «أصول رطبة»، ويتمحور حول قضايا البيئة والمناخ، ويتضمن عملاً تركيبياً يتمثّل في نموذج مصغّر لبيئة مناخية بحرينية محلية، ويعرض للجمهور إمكانية تنفيذ تطبيقات حضرية، ليست موجودة فعلاً على أرض الواقع بعد، وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الفريدة لمملكة البحرين كالحرارة العالية والرطوبة الشديدة، كذلك يعرض الجناح فيلماً خاصاً حول الموضوع.