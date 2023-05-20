وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المصري في بينالي فينسيا للعمارة 2023

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور ڤيتوريو ‏سجاربي، نائب ‏وزير الثقافة الإيطالي، والدكتور ميكيلي دي باري، ‏محافظ ڤينيسيا، الجناح المصري المُشارك ‏ببينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة ‏في دورته ‏الثامنة عشرة 2023.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة ‏هبة يوسف، ‏مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والمستشار ‏رانيا حميد، ‏نائب القنصل المصري بميلانو، ‏والدكتور عمر الحسيني ‏عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ‏وممثلي الجهاز القومي ‏للتنسيق الحضاري؛ الدكتور هابي حسني، ‏الدكتورة هايدي شلبي، ‏المهندسة رانيا عثمان، وفريق العمل ‏للمشروع الفني المُمثل ‏لمصر في هذه الدورة والذي يحمل عنوان ‏‎ ‎NiLab‏ الدكتور أحمد ‏سامي، الدكتور معتز سمير، الدكتورة مارينا ‏تورناتورا، الدكتور ‏ڤيتوريو أومارو.‏‎

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وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏الجناح ‏المصري المشارك بفعاليات الدورة 18 من «بينالي ‏فينيسيا ‏الدولي ‏للعمارة»، واطلعت على محتوياته، واستمعت ‏لشرح ‏وافٍ ‏عن تفاصيل المشروع والذي يحمل اسم «‎NiLab»، وهو ‏المشروع الفائز بالمسابقة التي ‏طرحتها وزارة الثقافة المصرية، ‏العام الماضي، من خلال الجهاز ‏القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة ‏المهندس محمد أبو سعدة.‏

معلومات عن مشروع «‎NiLab»

والمشروع عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات ‏على نهر ‏النيل، وذلك في ‏هيئة ستة موضوعات رئيسية هي: ‏‏«الطبيعية، ‏العمران، الزراعة، ‏البنية التحتية، الصناعة، الآثار» من ‏خلال ‏ثمانية عشرة فكرة ‏لمشروعات علي نهر النيل‎ .‎

والتقت وزيرة الثقافة، فريق العمل من الطلبة ‏والمشرفين ‏على ‏المشروع، وهنأتهم‏ على تميز فكرتهم، ودقة تنفيذها.‏

وثمنت جهود التعاون الدولية ‏بالمشروع من خلال ثنائية ‏التعاون ‏المصري الإيطالي، بالتعاون مع ‏الجامعات الدولية، حيث يُعد ‏المشروع ثمرة التعاون بين جامعة عين شمس، وجامعة «ميدترانيا ‏ريجيو كالابريا» ‏بإيطاليا، وبمشاركة عدد من الجامعات الدولية التي ‏تم دعوتها ‏للمشاركة بالمشروع، مُعربة عن ‏تطلعاتها إزاء تفعيل ‏المزيد من التعاون ‏لخدمة قضايانا المتعددة.

بينالي فينيسيا للعمارة

يُذكر أن بينالي فينيسيا للعمارة ‏أحد أهم ‏المعارض التي تُمثل أحداث ‏العمارة المعاصرة، حيث تتنافس ‏الدول ‏المشاركة في إظهار أفضل ما ‏لديها من أعمال معمارية، ‏بحيث ‏يُخصص لكل دولة جناحًا تعرض ‏فيه أعمال فنانيها ‏المشاركين‎

.‎وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دُوليتين للحاصلين ‏عليها، ‏مما ‏ينعكس علي الفائزين والدول التي يُمثلونها، وتعد مصر ‏من ‏أوائل ‏الدول التي شاركت في البينالي.‏