وزيرة الثقافة: تنفيذ خطة متكاملة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان

كشفت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، عن ملامح الخطة التى تتولى الوزارة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات رسمية وكيانات مجتمعية لتوفير وتطوير الخدمات الثقافية، والتى تستهدف بناء الإنسان المصرى معرفياً فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت «الكيلانى» لـ«الوطن» إن توفير الكتب بأسعار مخفضة للجمهور يمثل أولوية لنا، وكذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم يأتى ضمن أولويات «الثقافة»، إذ يجرى تنفيذ هذا الاتفاق من خلال التعاون مع «التربية والتعليم» لتقديم الخدمات الثقافية فى عدة صور، سواء من خلال توظيف المسرح المدرسى أو تقديم الأنشطة المدرسية، مؤكدة أن الأجيال القادمة هى مستقبل الوطن، ومن الضرورى العمل على تأسيسها بشكل واع فكرياً وفنياً وثقافياً، لافتة إلى وجود أكثر من 1200 مسرح فى المدارس على مستوى الجمهورية، ووزارة الثقافة تستهدف تقديم عروض فنية.

وألقت الوزيرة الضوء على التوسع فى إنشاء دور العرض السينمائى فى مواقع قصور الثقافة، لتقديم أحدث العروض الفنية والثقافية فى هذه المواقع، التى وصل عددها إلى 19 دار عرض سينمائى فى 17 محافظة تقدم أحدث الأفلام بأسعار مخفضة لا تتجاوز 40 جنيهاً.

كما تحدثت «الكيلانى» عن ملامح خطة تطوير مسارح الدولة من حيث المشاريع الإنشائية أو المحتوى المقدم على خشبات هذه المسارح، مشيرة إلى أنه جرى مؤخراً افتتاح أعمال تطوير وتحديث «مسرح ميامى»، وسط البلد، مؤكدة استمرار العمل الهادف إلى تنشيط الحركة المسرحية، وستشهد الفترة المقبلة عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح، حيث يجرى تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، منها مشروعات تطوير مسرحى الغد وبيرم التونسى، وكذلك إعادة هيكلة مسرحى متروبول، والعائم، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر فى عماد الدين.

«الكيلاني»: 30 يونيو المقبل يشهد افتتاح العديد من المشاريع الثقافية فى عدة محافظات.. وتوفير الكتب بأسعار مخفضة للجمهور يتصدر أولوياتنا

وأوضحت أن 30 يونيو المقبل سيشهد افتتاح العديد من المشاريع الثقافية فى عدة محافظات خاصة فى سيناء، مشيرة إلى أنه تم افتتاح مكتبتى ضاحية «السلام الثقافية» و«العريش العامة» بعد تطويرهما ضمن برنامج الاحتفال مع أهالى سيناء بأعياد التحرير، ومنوهة بأنه بهاتين المكتبتين يبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء 14 موقعاً، من بينها إعادة السينما الصيفى والسيرك، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرامج، مثل مواسم نجوم المسرح الجامعى، وابدأ حلمك، والسينما بين إيديك، ومسرح المواجهة والتجول والصوت الذهبى وورش اكتشاف المواهب، وغيرها من المبادرات الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة لبناء الإنسان المصرى وترسيخ الهوية، وذلك لتستكمل الثقافة مسيرتها فى تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء.

وذكرت أنه بهذه الانطلاقة تتضمن منظومة مكتبات مصر العامة 24 مكتبة، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 30 بنهاية العام الجارى، كما نوهت بحجم المستهدف فى المرحلة الثالثة للمكتبات العامة المتنقلة فى العام المالى 2023 - 2024، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة لإطلاق عدد 6 مكتبات متنقلة سيتم توزيعها على محافظات: الوادى الجديد، وأسوان، والمنوفية، وبورسعيد، ومطروح، والبحر الأحمر.

وشددت على أن التوسع فى تدشين المكتبات المتنقلة يهدف إلى اكتشاف الموهوبين، ودعم المبدعين، وتوفير الكتب، وتعليم الحِرف، من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى، مضيفة أنه فى هذا الصدد تستمر مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التى أطلقتها وزيرة الثقافة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، فى تقديم الكتب بأسعار مخفضة لا تتجاوز 20 جنيهاً، حيث تشارك المبادرة فى معارض الكتاب المحلية، ويستمر عملها فى منافذ بيع الكتب التابعة للوزارة.