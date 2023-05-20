لمحبي الكلاب والحيوانات الأليفة.. أماكن التراخيص واللقاحات في القاهرة

يفصل الكثيرون تربية الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط وغيرها، وتتطلب الحيوانات عناية خاصة تتمثل في ترخيص تلك الحيوانات وعلى وجه التحديد الكلاب، وكذلك الاهتمام باللقاحات الخاصة بتلك الحيوانات بشكل عام.

أماكن لقاح وترخيص الكلاب

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» أماكن رخص ولقاح الكلاب في القاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

- إدارة المرج

- إدارة حلوان

- إدارة غرب وشرق مدينة نصر شرق

- إدارة المعادي

- إدارة 15مايو

- إدارة القاهرة الجديدة

- إدارة النزهة

- إدارة السلام 1

- إدارة البساتين

- إدارة الشروق

- إدارة حدائق القبة

- إدارة مصر الجديدة

- إدارة مصر القديمة

- إدارة منشأة ناصر

- إدارة عين شمس

- إدارة المطرية

- إدارة المقطم

- إدارة الشرابية

تكلفة ترخيص الكلب

ويمكن للراغبين في إصدار رخصة للكلب، التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، وتقديم طلب ودفع الرسوم المقررة وقدرها 68.80 جنيه، بالإضافة إلى 2 جنيه تكلفة البطاقة الصحية للحيوان في حالة عدم وجودها، وتكون الرخصة سارية لمدة عام من يوم الترخيص.