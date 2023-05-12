محافظة القاهرة تطالب المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حيازة الكلاب

ناشدت أحياء محافظة القاهرة، المواطنين بضرورة الالتزام بقانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، حفاظا على سلامتهم وحماية للآخرين، وتفاديا للوقوع تحت طائلة القانون، وشمل القانون عددا من النقاط المهمة ومنها..

- على حائز الحيوانات الخطرة إخطار السلطة المختصة في حالة إصابة الحيوان بالمرض أو إصابة شخص أو هروب الحيوان أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

-على حائز الحيوان إخطار السلطة المختصة في حالة ولادة الحيوان، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الولادة.

ترخيص الكلاب

- الحصول على ترخيص للحيوان من الطب البيطري.

- على المواطنين الإبلاغ عن الحيوانات الخطرة إن كانت متروكة أو ضالة أو غير مرخصة لاتخاذ ما يلزم.

- يتسلم حائز الكلب المرخص علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه مع تثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة.

- تكميم الكلاب كما تقيد بقلادة مناسبة للسيطرة عليها خلال التنزه أو اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

عقوبة المخالفين

-غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف القانون ويعاقب كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

-يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على المخالفة تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.

-الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب.

- في حالة كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

-الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز.

- عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة.

-السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتل ولكنه أفضى إلى الموت.