داعية عبر قناة الناس: الكلاب تشعر بعذاب القبر.. والديك يؤذن عند رؤية الملائكة

قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدواب غافلة، فنهيق الحمار علامة تدل على وجود شيطان، أما الديك فيؤذن عندما يرى الملائكة، بينما الكلاب عند القبور تشعر بعذاب القبر.

فيل أبرهة الحبشي

وأضاف جبر خلال فيديو أذاعته قناة الناس على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «الفيل المعروف بفيل أبرهة الحبشى اسمه محمود، كان في مقدمة جيش ملك الحبشة الذي كان يريد هدم الكعبة، لكن الفيل عندما وصل إلى هناك، رفض هدم المبنى المقدس، ولم يتحرك تجاه مكة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.