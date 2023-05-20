متحدث التيار الإصلاحي لـ«الحوار الوطني»: الهوية المصرية الأقدم تاريخيا

قال محمد جمال الجنانيني، المتحدث باسم التيار الإصلاحي الحر المشارك في جلسات الحوار الوطني، إن التيار تقدم بورقة عمل تناولت الأفكار المغلوطة والموروث الثقافي المغلوط وحالة من جمود العقول غير المتواصلة مع قضية الهوية المصرية، مشيرا إلى أن الهوية المصرية من أقدم الهويات الموجودة على مر التاريخ.

قضايا الطفل

وأوضح «الجنانيني» خلال استضافته على شاشة اكسترا لايف في برنامج الحوار الوطني، أن كل ما تشمله كلمة الهوية موجود في مصر، الفريدة في كل شيء، فالهوية المصرية ليست جديدة أو مصطنعة بل أساس لكل الحضارات المحيطة بنا، لافتا إلى أن الجلسة الحوارية ناقشت أيضا قضايا الطفل.

تعزيز الهوية والولاء والانتماء

وأشار المتحدث باسم التيار الإصلاحي إلى أنه لا بد من العناية بالأطفال في الشأن الثقافي، والعمل على تعزيز الهوية والولاء والانتماء في نفوس الأطفال، وتعليمهم قيم ومعتقدات تؤكد أهمية القائد في عقول الأطفال.