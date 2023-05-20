أبرز نقاط جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني.. بينها دور الأحزاب

تنطلق غداً الأحد ثاني جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي، حيث تعقد الجلسات بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، وتناقش جلسات الغد الأحزاب السياسية (2 جلسة)، وقانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، ويوضح التقرير التالي أبرز نقاط الحديث خلال جلسة النقاش الأولى الخاصة بالمحور السياسي.

تفاصيل الجلسة الأول للمحور السياسي

وعقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، يوم الأحد 14 مايو 2023، أولى جلساتها النقاشية حول موضوع النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب» (1) بمشاركة وحضور ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات، والتي تضمنت الآتي:

1- موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة.

2- أهمية دور الأحزاب السياسية التي تعد جزءا أساسيا من تنظيم الدولة المصرية.

3- أهمية العملية الانتخابية في تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز التصريحات للمتحدثين في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني.

الحضور خلال أولى جلسات الحوار الوطني

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، في إنفوجراف نشر عبر صفحتها الرسمية، أن أولى جلسات المحور السياسي، شهدت حضورا كثيفا ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

مواعيد جلسات الحوار الوطني

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.