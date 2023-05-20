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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي يتسلم مدينة باخموت الخميس المقبل

كتب:

محمود البدوي
06:09 م | السبت 20 مايو 2023
باخموت الأوكرانية في يد الروس

باخموت الأوكرانية في يد الروس

قال حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن القوات الروسية تمكنت اليوم من إعلان السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، بحسب ما أعلنه قائد مجموعة فاجنر العسكرية.

السيطرة استغرقت ما يقرب من 7 أشهر

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك السيطرة استغرقت ما يقرب من 7 أشهر، وأن قائد قوات فاجنر أعلن انسحاب قواته وتسليم مدينة باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل.

تسليم باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن السيطرة على مدينة باخموت مهمة جدًا في مساعدة الجيش الروسي للتقدم إلى مدن دونيتسك ولوجانسك، لافتًا إلى أن السيطرة على المدينة يعد انتصارًا جديدًا للجيش الروسي.

وتابع: «وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميًا السيطرة الكاملة على مدينة باخموت، فيما عدا بعض الأماكن غرب المدينة»

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بقلم محمود البدوي