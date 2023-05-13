نائب وزير الدفاع الأوكراني: قواتنا تتقدم تدريجيا في ضواحي باخموت

أفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، بأن قوات بلادها تتقدم تدريجياً في ضواحي باخموت بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من أسر عدداً من الجنود الروس.

وقالت «ماليار»، في منشور على «تليجرام»، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية مساء اليوم السبت، إنه «في بؤرة العمليات العسكرية في اتجاه باخموت، يتطور الوضع بشكل ديناميكي».

وأضافت: «قواتنا تتقدم تدريجياً في اتجاهين في ضواحي باخموت، لن تكون هناك أرقام صحيحة الآن، لأن العمليات الجارية مستمرة، قواتنا تقضي على الروس وتقتلهم، لقد أسروا بالفعل العديد من الجنود الروس».

الأوضاع فى باخموت

وعلى الجانب الآخر، صرح يان جاجين، مستشار رئيس إقليم دونيتسك بالإنابة، في تصريحات له في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأوكرانية أصبحت أكثر نشاطًا على طول خط الاشتباك القتالي بأكمله، وأوضح أن الوحدات الأوكرانية تختبر الدفاعات في محاولة لتحديد نقاط الضعف.

إلى ذلك، شنت القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ثمان ضربات استهدفت أفراد ومجموعات المعدات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى أن غارة واحدة استهدفت نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تحديثها المسائي، «خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية لقوات الدفاع 8 غارات على مناطق تركيز أفراد والمعدات العسكرية للقوات الروسية، بالإضافة إلى غارة واحدة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات للقوات الروسية، كما أسقط مدافعونا اثنين من مسيرات أورلان- 10 الاستطلاعية الروسية».

وقصفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أربع مجموعات من القوى العاملة للقوات الروسية، ومستودعين للذخيرة، بالإضافة إلى محطتي راديو للحرب الإلكترونية.

روسيا تشن هجوماً على الأراضى الأوكرانية

وتشير هيئة الأركان العامة إلى أن روسيا شنت هجوماً هائلاً آخر على أراضي أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام طائرات بدون طيار هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد - 136 / 131، ووفقاً لمعلومات محدثة، أسقط المدافعون الأوكرانيون 18 طائرة بدون طيار، من أصل 22 طائرة.