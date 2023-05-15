أخبار روسيا.. أوكرانيا تعلن نجاح أول هجوم لقواتها بمحيط مدينة «باخموت»

تشهد أخبار روسيا تطورات جديدة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وخاصة بمحيط مدينة باخموت التي تشهد صراعا منذ أشهر بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على المدينة، وأعلن الجيش الأوكراني اليوم، أول نجاح لهجومه في محيط مدينة باخموت.

وضمن آخر أخبار روسيا، أوضح قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، أن القوات الأوكرانية مستمرة في الدفاع عن مدينة باخموت، قائلا: «تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدين».

أخبار روسيا

وتابع في رسالة عبر موقع تليجرام: «أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية.. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة وجرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع عن المدينة».

وحول آخر أخبار روسيا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، تستعد وزارة الدفاع الألمانية لتقديم حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في برلين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

مساعدات ألمانية لأوكرانيا

وأوضحت الوزارة إن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، ستشمل 30 دبابة إضافية من طراز ليبوارد ومركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي وطائرات استطلاع بدون طيار

يشار إلى أن ألمانيا قدمت العام الماضي دعما عسكريا قيمته ملياري يورو وخصصت 2.2 مليار يورو لهذا العام، رغم أن التفاصيل لم تنته بعد.