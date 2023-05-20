إيمي سمير غانم تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها.. صورة ورسالة

أحيت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2021.

ونشرت إيمي سمير غانم صوره تجمعها بوالدها الراحل سمير غانم، واكتفت بالتعليق بكلمة واحدة: «بحبك».

وانهالت تعليقات متابعي إيمي سمير غانم على منشورها بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدها، والصبر لها.

علاقة إيمي سمير غانم بوالدها

يذكر أن إيمي سمير غانم كانت شديدة التعلق بوالدها الراحل سمير غانم، إذ كانت تربطهما صداقة قوية، وبعد وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، دخلت إيمي في حالة عزلة طويلة لم تخرج منها إلا من فترة قريبة جدا.