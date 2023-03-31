حسن الرداد ورامي رضوان يهنئان إيمي سمير غانم بعيد ميلادها: «أحلى أم فادي»

تحتفل الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها الـ36، اليوم الجمعة 31 مارس 2023، وحرص أفراد أسرتها على تنئتها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل المختلفة، وكان أبرز ما اهتمت به العائلة هو «تويتر» للاحتفال بها.

تنهئة حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

وكتب الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة كلهم صحة وسعادة وهنا يا أحلى أم فادي في الدنيا».

الإعلامي رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

وكتب الإعلامي رامي رضوان زوج شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم: «كل سنة وأنت طيبة يا أم فادي».