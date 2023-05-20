وزير الشباب والرياضة يناقش خطط تسويق واستثمار الطب الرياضي

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها على نطاق واسع.

دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة

أكد وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل على تطويره بتفكير مختلف لكل المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي التي تتضمن عدة تخصصات، والاهتمام المجال التعليمي، والتوجه نحو إقامة أكاديمية للطب الرياضي، وتقنين أوضاعها وربطها بالوحدات ومراكز الطب الرياضي على مستوى الجمهورية.

أهمية مستشفيات الطب الرياضي بمصر

كما لفت الوزير إلى أهمية مستشفيات الطب الرياضي بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتؤدي دورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.